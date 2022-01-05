İstanbul'da 5 Ocak Çarşamba günü meydana gelen planlı elektrik kesintileri araştırılyor. Pek çok üniversitenin bir süreliğine online eğitim kararı alması ve özel sekötrden pek çok şirketin evden çalışma sistemine geçmesi İstanbul'da elektirk keisntisi olan ilçeler neler sorusunu gündeme getirdi. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri neler, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorularının cevapları ve elektrik kesintisi sorgulama ekranı