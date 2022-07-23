Aydos'ta yangınlara karşı denetim!

Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde, Sancaktepe’de Aydos Ormanında polis ekipleri ile zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, ormanda ve mesire alanlarında vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları denetimler çerçevesinde kontrol edildi.
Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına yönelik olarak, İstanbul’da orman yangınlarını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile 5 Temmuz 2022 - 31 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. İstanbul sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateş yakmadan piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmanın serbest olduğu belirtilirken, bu alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığı belirtildi.
Alınan karar doğrultusunda Sancaktepe’de Aydos Ormanında mesire alanında Sancaktepe TEM Büro Amirliği Ekipleri, Devriye Ekipler Amirliği Görevlileri ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ormanda piknik yapan vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları kontrol edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerinde bulunmanın serbest olduğu hatırlatılarak, orman yangıları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Denetimler hakkında konuşan Engin Erdem, “Güvence altında olduğumuzu hissediyoruz bu şekilde, memnun kaldık. Bizler de etrafa pislik atanları uyarıyoruz genellikle, paralı olan ormanlara gelmemiz daha tercihi oluyor. Çünkü daha güvenli oluyor, sessiz olmasından daha çok güvenli olduğu için tercih ediyoruz. Arkadaşlarla bir hafta sonu gelelim dedik sizleri de görünce memnun olduk” dedi.
Fotoğraflar: İHA
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