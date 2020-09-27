Pakdemirli, Güllübahçe yolundaki eski atış poligonu yakınlarında makilik bölgede başlayan, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana, oradan da ormana sıçrayan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Pakdemirli, "Aydın Söke'deki orman yangını, ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hızı 90 kilometreyi bulan rüzgara rağmen büyük bir özveri ile yangını kontrol altına alan ekip arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Bölgede ekiplerin havadan ve karadan soğutma çalışmalarına devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, incelemelerde bulundu.
"ÇOK RÜZGAR VARDI"
Dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen Söke-Güllübahçe kara yolu üzerindeki Yenidoğan Mahallesi sakinleri, evlerine döndü.
Mahalle sakinlerinden Hasan Çakır, yangında bahçesinin zarar gördüğünü belirterek, "Bir tek kendimiz için değil hepimiz için üzüldüm ve ağladım. Yangın sırasında bölgede çok rüzgar vardı. Ekipler Allah razı olsun yukardan aşağıdan mücadele etti ve yangını söndürdü. Bizler de evlerimize geri döndük." ifadelerini kullandı.
Mahalleliden 90 yaşındaki Bayram Çakmak ise büyük korku yaşadıklarını anlattı.
Jandarmanın uyarısıyla evlerin boşaltıldığını dile getiren Çakmak, "Yangının sönmesini bekledik. Sonra evimize döndük. Orman yandığı için üzüldük. Yazık değil mi ormanlara uçaklar yangını söndürmek için masraf. Ekipler yangını söndürmek için çok mücadele etti." diye konuştu.
Bu arada yangında zarar gören alan, AA ekibince drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanan ormanlık kısım ile yamaçta etkili olan yangının, siyaha dönüştürdüğü kısım yer alıyor.
Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılmış, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle 90 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Yangına İzmir ve Muğla'daki Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 6 helikopter, 2 uçak, 30 arazöz, 10 su tankeri ve 4 dozerin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etmişti. Söndürme çalışmaları gece de karadan devam etmişti.
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