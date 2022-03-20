İlçede bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

AA'da yer alan habere göre evde yapılan incelemede, dumandan etkilendiği değerlendirilen Hayriye Öz'ün cansız bedeni bulundu.

Aynı adreste yaşayan kadının oğlunun, yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.