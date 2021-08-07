Düğünü bırakıp yangına koştular!

DHA

Yangının çıktığı sıralarda düğün yemeğinde olan Soner Sarıman, yüksek kesimlerdeki yangından kozalak fırladığını, bahçedeki sulama hortumlarından sonra zeytin ağacının tutuştuğunu anlattı.

Zamanında yetişmeselerdi alevlerin eve de sıçrayacağını söyleyen Sarıman, "Yangın 13.30 sıralarında çıktı, rüzgarın etkisiyle saat 16.00 gibi buraya kadar geldi. O sırada düğün yemeğimiz vardı dışarıdan gelen davetlilere yemek verecektik. Yangını görünce düğün yemeğini iptal ettik. Düğünü bıraktık yaklaşık 50 kişi hep birlikte yangına koştuk. Dün, burası felaketi yaşadı. O an ne yapacağımızı şaşırdık. Çünkü hayvanlarımızda vardı. Ekipler bize bizde ekiplere yardımcı olduk hep birlikte bir felaketi önlemiş olduk. Yangın anında zaten ilk önce yaşlıları bölgeden tahliye ettik" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve o sırada yangına şahit olan Esma Aslan ise, "Yandık, kavrulduk, su boruları yandı, bahçelerimiz zarar gördü. Yakanların elleri kırılsın" dedi.

'DAĞIN YANDIĞINA MI YANAYIM, YOKSA DÜĞÜNÜN KALDIĞINA MI'

Düğün sahibi Kadriye Aslan, "Düğün yemeği esnasında Gökbel Dağı'ndan dumanlar çıktı. Gelen misafirler korku içinde oraya bakmaya başladı. Tüm düğün masraflarım ziyan oldu. Düğün yemeğine gelen misafirler geri dönmek zorunda kaldı. Dağın yandığına mı yanayım yoksa düğünün kaldığına mı yanayım. Çocuklarım ile birlikte çok perişan olduk. Yangın evlere yaklaşınca jandarmalar gelip, evleri boşaltmamızı söyledi. Biz de evden önemli şahsi eşyalarımızı alıp, evi boşalttık. Düğün yemeklerini ise ziyan olmasın diye yangına müdahalede bulunanlara ve vatandaşlara dağıttık" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Öte yandan yangında, alevlere bugün gün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki göletten su alan 5 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildi.

Karadan ise arazözlerle söndürme çalışması devam etti.

Gölette suyun eksilmemesi içinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve özel firmalara ait su tankerleri su takviyesi yaptı. Yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

AZERBAYCAN ASKERİ DESTEĞE GELDİ

Aydın’ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarına Azerbaycan’dan destek geldi.

200 asker, Çine'nin kırsal Akçaova mahallesindeki yangın söndürme çalışmalarına katkı veriyor.

Otobüslerle bölgeye gelen Azerbaycan askerlerini göre köylüler, duygu dolu anlar yaşadı.