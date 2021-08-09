Aydın Bozdoğan'da orman yangını çıktı. Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.