Ayder Yaylası için yeni karar!

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, sit alanı statüsündeki Ayder Yaylası'nın korunması için adım atıldı.

Resmi Gazete'de "Rize İli Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.