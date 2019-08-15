Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

Salıncak sahibi Faysal Okumuşoğlu da "Ayder Yaylası'nda salıncaktan başka aktivite eğlence yok. Gelendeler salıncaklarla sallanıyor, gayette mutlu mesutlar. Bunların kaldırılması devletin başka planları olmasından olabilir. Daha nizami daha düzgün olsa tabii ki daha güzel olur. Kendi arazilerimiz kaydımız var" dedi.