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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ayasofya Camisi'ni yakmaya kalktı! Tutuklandı | Son dakika haberleri

        Ayasofya Camisi'ni yakmaya kalktı! Tutuklandı

        Ayasofya Camisi'nde 11 Temmuz'da Mesut Güçlü isimli şüpheli İncil yakma girişiminde bulundu. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangında halı zarar gördü. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli kısa sürede yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin 5 kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı

        Giriş: 05.08.2025 - 13:28 Güncelleme: 05.08.2025 - 15:38
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        Ayasofya Camisi'ni yakmaya kalktı!
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        Ayasofya Camii’nde İncil yakarak yangın girişiminde bulunan kundakçı Mesut Güçlü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek hastanede tedavi görmek istediğini söyledi.

        Olay, 11 Temmuz tarihinde saat 22:00 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde meydana geldi. 42 yaşındaki Mesut Güçlü, kırmızı şapkasıyla yüzünü gizleyerek camiye girdi.

        CAMİDE İNCİL YAKTI

        Camide bulunan II.Mahmut kütüphanesi önündeki İncil’i ateşe verip kaçtı. Akabinde çıkan ateş büyümeden güvenlik tarafından söndürüldü. Yapılan çalışmada, şüpheli Mesut Güçlü’nün olay yerinden araçla uzaklaştığı tespit edildi, Devam eden çalışmalar neticesinde, şüpheli Mesut Güçlü’nün “Kasten Yaralama”, “Tehdit”, “Hakaret”, “Oto Hırsızlığı” olmak üzere 4 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kağıthane’de ikamet ettiği tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

        İstanbul Adliyesi’ne getirilen Mesut Güçlü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelinin 13 Temmuz’daki hakimlik sorgusunun detaylarına ulaşıldı. Kimlik tespiti esnasında bekar, 3 çocuklu olduğunu söyledi. Savunmasında ise, akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade ederek hastanede tedavi görmeyi talep etti.

        TUTUKLANDI

        Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı “İbadethanelere ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçunu işlediğine dair tutanakların mevcut olduğu ve şüphelinin olaydan sonra kaçması, delilleri karartma şüphesinin bulunması, soruşturma konusu suçun ağırlığı ve önemi dikkate alarak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak tutuklanmasına karar verdi.

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