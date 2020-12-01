SON DAKİKA Avustralya'da bir Afganistan skandalı daha: Protez bacakla bira içmişler - HABERLER

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Afganistan'da görev yapan Avustralyalı askerlerle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz hafta Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin, Avustralya askerlerinin 39 Afgan sivilin ölümünden sorumlu olduğu yönünde hazırladığı raporun ardından, bu kez The Guardian'ın ele geçirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

The Guardian tarafından yayınlanan fotoğrafta Avustralya Özel Kuvvetleri'nde görevli askerlerin, ölen bir Taliban askerine ait protez bacakla bira içtikleri görülüyor.

Bir diğer fotoğrafta ise iki askerin aynı protez bacakla dans ettikleri görülüyor.

Konuyla ilgili konuşan bazı askerler, durumun üst düzey askerler tarafından görmezden gelindiği hatta bazılarının da benzer davranışlar sergilediğini söyledi. Protez bacağın Afganistan'daki Avustralya üssünde uzun bir süre boyunca eğlence amaçlı kullanıldığı tahmin ediliyor.

Haberde, Taliban askerinden ele geçirilen protez bacağın savaş ganimeti olarak değerlendirildiği ancak Avustralya ordusunda herhangi bir savaş ganimeti almanın yasak olduğuna dikkat çekildi.

AVUSTRALYA'YI KARIŞTIRAN RAPOR

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği rapordaki bulguları değerlendiren Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, raporun bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söylemişti.

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullandı.