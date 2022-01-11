Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti

AFP'de yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 65 yaşındaki Başkanı David Sassoli hayatını kaybetti.

AP'den dün yapılan açıklamada 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Sassoli'nin iki haftadır tedavi altında olduğu ifade edilmişti.

Sassoli, eylülde zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve AB zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

Sassoli, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.