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Haberler Para Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. ECB Başkanı Christine Lagarde "Faiz artırımlarını durdurmayı düşünmüyoruz. Temmuz'da faiz artırımı çok olası" açıklamasında bulundu

Giriş: 15.06.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını açıkladı
HABERTURK.COM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 3.50'ye, refinansman faizini yüzde 4'e, marjinal fonlama faizini yüzde 4.25'e yükseltti.

Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, geçen ay ise 25 baz puanlık artırım kararları almıştı.

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde enflasyonun düşüşte olduğu ancak enflasyon görünümünün uzun süreli çok yüksek olmaya devam ettiği belirtildi. ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonu orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu ifade edildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Bunun yanında ECB, 2023 için enflasyon tahminini yüzde 5.3'ten yüzde 5.4'e yükseltti. 2024 beklentisi de yüzde 2.9'dan yüzde 3'e çıktı.

2023 için büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 0.9'a, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 1.7'den yüzde 1.5'e düşürüldü.

LAGARDE 'DEVAM' DEDİ

Kararın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ECB Başkanı Christine Lagarde fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini, işlerini henüz bitirmediklerini, hala alınacak mesafe olduğunu belirtti.

Lagarde "Faiz artırımlarını durdurmayı düşünmüyoruz. Temmuz'da faiz artırımı çok olası" ifadelerini kullandı.

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