\u0130talya da yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217 ye y\u00fckseldi. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00fcnl\u00fck a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 verilere g\u00f6re, son 24 saatte 34 bin 282 ki\u015fiye Kovid-19 tan\u0131s\u0131 konuldu. B\u00f6ylece salg\u0131n\u0131n resmen ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 \u015fubat ay\u0131ndan bu yana vir\u00fcs bula\u015fan ki\u015fi say\u0131s\u0131 toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu. Aktif Kovid-19 hasta say\u0131s\u0131 743 bin 168 e y\u00fckselirken, yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6renlerin say\u0131s\u0131 3 bin 670 oldu. Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217 ye \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130yile\u015fenlerin say\u0131s\u0131 ise 24 bin 169 art\u0131\u015fla 481 bin 967 ye ula\u015ft\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t B\u0130R B\u00d6LGE DAHA KIRMIZI KATEGOR\u0130 YE ALINDI Salg\u0131n\u0131n ikinci dalgas\u0131yla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 a\u015famal\u0131 risk ve ona uygun tedbir stratejisini y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe koyan \u0130talyan h\u00fck\u00fcmeti, b\u00f6lge yetkililerinin talebi do\u011frultusunda \u00fclkenin do\u011fusundaki Abruzzo B\u00f6lgesi ni de y\u00fcksek riskli olarak tan\u0131mlanan k\u0131rm\u0131z\u0131 kategori ye ald\u0131. Abruzzo nun da eklenmesiyle 21 b\u00f6lgeden olu\u015fan \u0130talya da 8 b\u00f6lge k\u0131rm\u0131z\u0131 kategori de bulunuyor. Buna g\u00f6re bu b\u00f6lgelerde, i\u015f ve sa\u011fl\u0131k gerek\u00e7esi d\u0131\u015f\u0131nda d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kman\u0131n k\u0131s\u0131tland\u0131\u011f\u0131 s\u0131k\u0131 tedbirler uygulan\u0131yor. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00dclkede turuncu kategori deki b\u00f6lge say\u0131s\u0131 8 iken, 5 b\u00f6lge ise orta-riskli sar\u0131 kategori de yer al\u0131yor. \u00d6te yandan, \u0130talyan ANSA ajans\u0131n\u0131n b\u00f6lgesel sa\u011fl\u0131k hizmetlerini izleme kurumuna dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde, 21 b\u00f6lgenin 17 sinde yo\u011fun bak\u0131m doluluk oranlar\u0131n\u0131n kritik e\u015fi\u011fin \u00fczerinde oldu\u011fu bildirildi. Pek \u00e7ok kentte oksijen t\u00fcp\u00fc eksikli\u011finin alarm verdi\u011fi de bas\u0131na yans\u0131d\u0131. \u0130NG\u0130LTERE DE SON DURUM \u0130ngiltere de son 24 saatte 529 ki\u015finin yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n verilerine g\u00f6re, son 24 saate 19 bin 609 Kovid-19 vakas\u0131 tespit edilirken, \u00fclkedeki toplam vaka say\u0131s\u0131 1 milyon 430 bin 341 e y\u00fckseldi. \u0130ngiltere de vir\u00fcs nedeniyle son 24 saatte 529 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesiyle toplam \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 53 bin 274 e ula\u015ft\u0131. Bir g\u00fcnde 283 bin 358 test yap\u0131l\u0131rken, toplam test say\u0131s\u0131 m\u00fckerrerler dahil 36 milyon 797 bin 786 oldu. \u00dclkede, Kovid-19 nedeniyle 16 bin 271 ki\u015finin hastanelerde tedavisinin s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, bunlardan 1420 sinin yo\u011fun bak\u0131mda oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. Avrupa da Kovid-19 salg\u0131n\u0131nda en \u00e7ok \u00f6l\u00fcm\u00fcn g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u0130ngiltere de 5 Kas\u0131m da karantina uygulamas\u0131 ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f, temel \u00fcr\u00fcnlerin sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 market ve eczaneler hari\u00e7 t\u00fcm i\u015fletmeler kapat\u0131lm\u0131\u015f ve soka\u011fa \u00e7\u0131k\u0131\u015flar s\u0131n\u0131rland\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \u0130SPANYA DA SON 24 SAATTE 15 B\u0130N\u0130 A\u015eKIN VAKA \u0130spanya da yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131ndan son 24 saatte 351 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi ve 15 bin 318 yeni vaka tespit edildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00fcncelledi\u011fi Kovid-19 verilerine g\u00f6re, salg\u0131ndan dolay\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 son 24 saatte 351 artt\u0131. Bakanl\u0131k, son 7 g\u00fcnde 1346 ki\u015finin salg\u0131ndan \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve toplam say\u0131n\u0131n 42 bin 39 a \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Ayr\u0131ca d\u00fcn 1 milyon 510 bin 23 olarak a\u00e7\u0131klanan toplam vaka say\u0131s\u0131n\u0131n 15 bin 318 art\u0131\u015fla 1 milyon 525 bin 341 e \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. \u0130spanya da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 403 ki\u015fi hastanede tedavi g\u00f6r\u00fcrken, bunlar\u0131n 3 bin 120 si yo\u011fun bak\u0131mda bulunuyor. Kovid-19 a kar\u015f\u0131 25 Ekim den bu yana ola\u011fan\u00fcst\u00fc halin (OHAL) ilan edildi\u011fi \u0130spanya da 17 \u00f6zerk b\u00f6lgeye g\u00f6re de\u011fi\u015fiklik g\u00f6steren serbest dola\u015f\u0131m k\u0131s\u0131tlamalar\u0131, gece soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131, 6 \u00f6zerk y\u00f6netimde bar ve restoranlar\u0131n sadece eve sipari\u015f i\u00e7in a\u00e7\u0131k tutulmas\u0131, amat\u00f6r spor m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n ertelenmesi, en fazla 6 ki\u015fiye toplanma izni verilmesi gibi \u00f6nlemler uygulan\u0131yor.