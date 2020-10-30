HABERTURK.COM / Ajanslar

Avrupa'da artan koronavirüs vakaları sonrası ülkeler "kapanmaya" başladı. Başta Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'da ağır önemleri alındı.

Almanya: 2-30 Kasım arasında restoran, bar, spor salonu ve tiyatrolar kapalı olacak. Barlar ve restoranlar sadece paket servis yapabilecek. İki ayrı haneden en azla 10 kişi bir araya gelebilecek. Bundesliga maçları seyircisiz oynanacak. Hükümet, küçük işletmelere kasım 2019 kazançlarının yüzde 75'i kadar ekonomik yardım sunacak.

Fransa: Cuma gününden itibaren sadece iş ve sağlık sebebiyle evden çıkılabilecek. Onun dışında tamamen kapalı olacak.

İspanya: 25 Ekim'de olağanüstü hal ilan edilirken, Kanarya Adaları dışındaki tüm bölgelerde 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkmak yasaklandı.

İtalya: Barlar ve restoranlar saat 18.00'de kapanırken sadece paket servis yapabilecekler. Yüzme havuzları, tiyatrolar ve sinemalar kapatılı. Düğünler, vaftiz törenleri ve cenazeler yasaklandı. Okullar ve iş yerleri açık, orta ve lise düzeyindeki okullar uzaktan eğitime devam edecek.

AB'DEN YENİ UYARI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarına, birlik üyesi ülkeler arasında seyahat etmeme çağrısı yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında sadece "gerekli durumlarda" seyahat edilmesini isteyen von der Leyen, birliğin yazın "bazı önlemleri çabuk gevşettiğini" kabul etti.

AVRUPA'DA VAKA REKORLARI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 45 milyon 65 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 183 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 856 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 123 bine, Hindistan'da 8 milyon 41 bine, Brezilya'da 5 milyon 469 bine ve Rusya'da 1 milyon 581 bine yükseldi.

İspanya ve Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek düzeye çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 136 bin 503 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, 23 bin 580 artışla bugün 1 milyon 160 bin 83 olarak güncelledi.

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 224 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 132 bin 616'ya çıktı. Portekiz'de bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 428 oldu. Ülkede artan vaka ve ölü sayılarından dolayı ikinci kez OHAL ilan edilmesi tartışılıyor.

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 47 bin 637 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 250 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 20’ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 278’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 786 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 65 kişide daha koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 965 bin 340'a yükseldi. İngiltere'de son 24 saatte 23 bin 65 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 280 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 965 bin 340'a, toplam can kaybı ise 45 bin 955'e ulaştı.

Almanya'da son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 494 bin 465'e ulaştı. Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 14 bin 844 kişide daha virüs tespit edildiği, 54 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 494 bin 465'e, toplam can kaybı ise 10 bin 413'e ulaştı.