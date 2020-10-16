Avrupa'da alarm! 2. Dalga korkusu!

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayılarının Avrupa'da "katlanarak arttığı" uyarısında bulunarak, "Kısıtlayıcı tedbirlerin hızlandırılmasının tam zamanı. Ama, tam karantina (sokağa çıkma yasağı) ise en son çare. Neyin yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini mart ayından çok daha iyi biliyoruz" dedi.

AVRUPA'DA BİN ÖLÜM SINIRI GEÇİLDİ

AA'da yer alan habere göre, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa'da gelişen epidemiyolojik durumun büyük endişe uyandırdığını" vurguladı. Kovid-19'un ölüm nedenleri arasında beşinci sıraya yükseldiğini aktaran Kluge, Avrupa kıtasında günlük ölüm rakamlarında bin sınırının aşıldığına dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge.

10 GÜNDE VAKA SAYISI 1 MİLYON ARTTI

Kluge, Avrupa'da salgının başlangıcından bu yana haftalık en yüksek vaka sayısının (700 bin) kaydedildiğini anımsatarak, toplam vaka sayısının sadece 10 gün içerisinde 6 milyondan 7 milyona fırladığını kaydetti.

DSÖ: TEDBİRLER HAFİFLERSE ÖLÜM ORANI 5 KAT ARTAR

DSÖ'den yapılan açıklamada ise İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya’nın günlük vaka sayısı 75 bine dayandı. Her gün ortalama 5 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, tedbirlerin hafifletilmesi durumunda ölüm oranlarının nisan ayına göre 4-5 kat artabileceğini söyledi.

"HEDEFLANMİŞ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ"

"Salgın, gidişatını kendi başına tersine çevirmeyecek. Bunu biz başaracağız" diyen Kluge, salgının Avrupa'da patlak verdiği ilk aylarda olduğu gibi ülkelerin tamamen kapatılmasına (olağanüstü hal uygulamaları) karşı olduğunu, bunun yerine salgına karşı "orantılı" ve hedeflenmiş bir mücadele yürütülmesi" gerektiğini vurguladı.

"NİSAN'DAKİNİN 2-3 KATI VAKA KAYDEDİYORUZ"

Kluge, Avrupa'nın, artan vaka sayılarını engellemek için ekonomilerin kapatmaya zorlandığı mart ortası senaryosuyla karşı karşıya olmadığının altını çizerek, "Nisanda zirve noktasına kıyasla günde 2-3 kat daha fazla vaka kaydetmemize rağmen, hala 5 kat daha az ölüm gözlemliyoruz ve hastaneye yatış süreleri de 2-3 kat uzadı" dedi.

"AVRUPA'DA 281 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜ ENGELLENEBİLİR"

El yıkama ve diğer hijyenik önlemlere uyulması gerektiğini tekrarlayan Kluge, maske takma oranının yüzde 60 olduğunu belirtti. Kluge, "Avrupa'da maske takma oranının yüzde 95'e çıkması ve kamusal ve özel alanlardaki kalabalık toplanmaların önlenmesi durumunda, şubat ayına kadar Avrupa'daki 53 ülkede 281 bin kişinin virüsten ölmesinin önüne geçilebileceğine" işaret etti.

DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 1.1 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise dünya genelinde 1 milyon 102 bin 941, virüs tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 175 bin 466´ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 29 milyon 378 bin 743´e ulaştı.