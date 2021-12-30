Avcılar’da hasta yakını dehşet saçtı!

İHA

Olay, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, yakınını koronavirüs testi için hastaneye getirdi.

İHA'nın haberine göre, test için bekleyen hasta yakını, hastasının acil durumda olduğunu ileri sürerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Ardından da acil serviste güvenlik görevlisini yumruklar atarak darbetti. Yaralanan güvenlik görevlisi, saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay sonrası beyaz kod verildi. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hasta yakınının güvenlik görevlisine darbettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.