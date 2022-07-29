Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

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İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre; Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, karton ve plastik atıkların bulunduğu fabrikada çıkan yangına 10 ilçeden 13 itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Ambulanslar da tedbir amaçlı olarak olay yerinde hazır bekletildi.

Fabrikanın önüne gelen iş yeri sahiplerinin büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

YANGININ ÇIKTIĞI CADDEDE TRAFİK AKIŞINI SAĞLAYAN BEKÇİYE ARABA ÇARPTI

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bir bekçiye otomobil çarptı. Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangından dolayı cadde trafiğe kapatıldı. Bu sırada, caddede seyir halinde olan 34 NY 3107 plakalı otomobil, trafik akışını sağlayan bir bekçiye çarptı.

Kazada yere düşen bekçi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil sürücüsü kazadan dolayı gözyaşlarını tutamadı.