Ava gittiler avlandılar!

DHA

Bursa'da, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde Uluabat Gölü'nün Arıburnu mevkiinde ilginç bir olay meydana geldi. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı´na bağlı ekipler, gölde kıyı seyir ve kontrol görevi yaptığı sırada sazlık alan içerisinde iki adet kayık ve kamışlarla gizlenmiş güme (avcı kulubesi) tespit etti.

AVLANDIKLARI GÖLDE MAHSUR KALDILAR

DHA'daki habere göre bunun üzerine kayıkların içerisinde inceleme yapan ekipler, 4 adet tüfek, 116 adet av fişeği, mühre olarak kullanılması yasak olan 6 adet yeşilbaş canlı ördek buldu. Ekipler, olay yerinde incelemesini sürdürdüğü sırada gölde iki kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine göl içerisinde arama yapan ekipler, K.C. ve I.Ş. isimli kaçak avcılara sağ olarak ulaştı.

"AKINTININ ETKİSİYLE YÖNÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı´na bağlı ekipler, sağ olarak kurtardıkları K.C. ve I.Ş.´yi ifadelerini almak üzere karakola getirdi. K.C. isimli kaçak avcı burada verdiği ifadesinde, "Av malzemelerimizi kayıklarımızın oraya sakladık. Başka bir kayıkla göle açıldık. Akıntının etkisiyle yönümüzü kaybettik ve mahsur kaldık. Jandarma ekipleri bizi kurtardı. Sazlıklar içerisinde bulunan kayık, ördek ve diğer av malzemeleri bize aittir" dedi. İfadeleri alınan iki kaçak avcı serbest bırakıldı.

İKİ KAÇAK AVCIYA 10 BİN TL CEZA

Jandarma ekiplerinin ele geçirdiği malzemeler Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce K.C. ve I.Ş.´ye kaçak avlanma yaptıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 5'er bin TL, toplamda 10 bin TL para cezası uygulandı.