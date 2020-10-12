Bugün Oruç Reis araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden faaliyetlerine başlaması üzerine Yunanistan'dan bir açıklama yapıldı.

Atina hükümetinden yapılan açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz'e yeni araştırma gemisi göndererek ve kapalı Maraş'ı açarak güvenilmez olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verildi.

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