Ateşkes beklenirken İsrail Gazze'yi vurdu!

İsrail, abluka altındaki Gazze şeridine havadan saldırılarına üçüncü gününde de devam etti.

Gazze'nin Şucaiyye mahallesine düzenlenen saldırı sonucu yaralanan çocuklar, tedavi için Şifa Hastanesine kaldırıldı.

Reuters, bugün akşam saat 20.00'de İsrail ve Filistin arasında ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Ancak akşam saatlerinde İsrail'in Gazze'ye tekrar hava saldırında bulunduğu öğrenildi.