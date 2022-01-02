Güncel Ata altın alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 Ata altın kaç TL oldu? Ata altın fiyatı canlı

Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle hızla yükselen ve hızla düşen ata altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından hızla yükselmeye başlayan aştın fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat programını açıklamasının ardından altın fiyatları, Dolar ve Euro kuru düşmeye başlamıştı. Altın fiyatları Aralık ayının son haftasında yeniden yükselemeye başlayınca ata altın ne kadar oldu sorusu gündem oldu. İşte 2 Ocak Pazar güncel ata altın fiyatı canlı

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Ocak Pazar günü saat 15.38'de güncel ata altın fiyatı 5.363,94 olarak kaydedildi.

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.227,42

SATIŞ: 5.363,94

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