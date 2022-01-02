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Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel ve canlı ata altın fiyatı!

Birikim yapmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. 2022 yılının ilk hafta Pazar günü canlı altın fiyatlarına göre ata altının fiyatı araştırılıyor. Aralık ayı içerisinde keskin bir yükseliş kaydede ata altın fiyatları 20 Aralık Kabine toplantısının ardından düşmeye başlamıştı ancak 2 Ocak 2022 Cumartesi günü ata altın fiyatlarının yeniden yükselmesi dikkatlerden kaçmadı. Ata altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2 Ocak 2022 Güncel ve canlı ata altın fiyatı!

02.01.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Güncel Ata altın alış ve satış fiyatları ne kadar oldu? 2 Ocak 2022 Ata altın kaç TL oldu? Ata altın fiyatı canlı

Ekonomi piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle hızla yükselen ve hızla düşen ata altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararının ardından hızla yükselmeye başlayan aştın fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat programını açıklamasının ardından altın fiyatları, Dolar ve Euro kuru düşmeye başlamıştı. Altın fiyatları Aralık ayının son haftasında yeniden yükselemeye başlayınca ata altın ne kadar oldu sorusu gündem oldu. İşte 2 Ocak Pazar güncel ata altın fiyatı canlı

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

2 Ocak Pazar günü saat 15.38'de güncel ata altın fiyatı 5.363,94 olarak kaydedildi.

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 5.227,42

SATIŞ: 5.363,94

2 OCAK 2022 CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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