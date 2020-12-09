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Son dakika haberler... Konya'da askeri servis aracı, TIR ile çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, TIR ile askeri personeli taşıyan servis aracının çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı

09.12.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Askeri servis aracı, TIR ile çarpıştı: 10 yaralı - Haberler
HABERTURK.COM

Kaza yoğun sis yaşanan Karapınar-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim C.’nin kullandığı ve askeri personelin içinde bulunduğu midibüs, Osman D. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bir yaralı, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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