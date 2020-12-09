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Kaza yoğun sis yaşanan Karapınar-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim C.’nin kullandığı ve askeri personelin içinde bulunduğu midibüs, Osman D. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bir yaralı, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.