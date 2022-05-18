Asker uğurlamasında yorgun mermi faciası!

İHA

Olay, Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti.

İHA'nın haberine göre, daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mahmut Bulut'un kafasına isabet etti. Mahmut Bulut'un kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Bulut, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şüpheli V.K.'nin olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.