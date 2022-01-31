Asker konvoyunda 'driftçi' maganda kazası

İHA

İstanbul'da, Pendik D-100 kara yolunda asker uğurlama konvoyuna katılan trafik magandası, drift atacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan gelen araçla çarpıştı. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Pendik ilçesi D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Asker uğurlama konvoyu içerisinde yer alan çok sayıda araçlardan birinin sürücüsü karayolu üzerinde drift yapmaya kalkıştı.

Sürücü, bu esnada esnada arkadan gelen araçla çarpıştı. Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.