Asiye saldırıdan önce köpeklerle oynamış!

İHA

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş’e saldırdığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, küçük kızın köpeklerle daha önce oyun oynadığı görüntü ve fotoğraflar ortaya çıktı.

Dehşet anlarından önce de Asiye'nin, beraberindeki bir yetişkin ve tasmasız iki pitbull ile sitede yürüdüğü anlar da kameraya yansıdı.

Korkunç olayda basket sahasının içine girilmesinin ardından iki pitbull da, bir anda Asiye’ye saldırıyor. Kameraya yansıyan görüntülerde ağır yaralanan Asiye olaydan birkaç dakika önce köpeklerle oyun oynuyor. Asiye Ateş’e ait diğer karelerde de küçük kızın pitbulların yanında çekilen fotoğrafları yer alıyor.

DOKU NAKLİ YAPILACAK

Öte yandan Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Minik Asiye'ye en kısa sürede Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Asiye´nin genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, enfeksiyon bulguları değerlendirilip en kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar. Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarda dua edeceğim" dedi.

ANNE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.