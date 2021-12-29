Asiye'nin yaralandığı olayda çarpıcı tespit!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Cumhuriyet savcılığınca, dün tutuklanan site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K. hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, soruşturma devam ederken kuvvetli suç şüphesini oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı kaydedildi.
SAVCILIK YAZISINDA ORTAYA ÇIKTI
Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.
Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.
NE OLMUŞTU?
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K'nin dün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükselmişti.
Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.
Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
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