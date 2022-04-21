Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aşı için geldiği sağlık merkezinde görevliyi darbetti!

Bitmek bilmiyor! Kayseri'de sağlık çalışanına şiddet!

Kayseri'de korkunç bir saldırı yaşandı. Kentte Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne aşı yaptırmak için gelen L.S. (68) isimli kadın, tartıştığı sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ı darbetti

21.04.2022 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aşı için geldiği sağlık merkezinde görevliyi darbetti!
Aşı için geldiği sağlık merkezinde görevliyi darbetti!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, Kocasinan ilçesindeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.S. isimli kadın, aile sağlığı merkezine gelerek aşı yaptırmak istedi.

DHA'nın haberine göre, L.S., aile hekimi Tuba Karauz ile sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bozbıyık'ın aşı yapacağı sırada aile hekimi Karauz odadan çıkınca L.S., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyümesi üzerine L.S., Fatma Bozbıyık'ı darbetti, aile hekimi Karauz'a da hakaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltına aldı. L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HER GÜN SÖZLÜ VE FİİLİ ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile Sağlığı Merkezine Kovid- 19 aşısı olmak için başvuran kişiye aşısı yapılması sonrasında gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulunmuş ve arkasından aile sağlığı çalışanı arkadaşımızın boynuna sarılarak sıkmaya çalışarak darbedilmiştir. Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışılmış ve olay daha sonra adli makamlara yansıtılmıştır. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Dağlık alanda cansız beden bulundu
Dağlık alanda cansız beden bulundu
Rusya: Mariupol'de açılan koridor kullanılmadı
Rusya: Mariupol'de açılan koridor kullanılmadı
Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Kolombiya'da askerlere bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
ABD'den Ukrayna'ya obüs topları sevkiyatı
ABD'den Ukrayna'ya obüs topları sevkiyatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.