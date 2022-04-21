Aşı için geldiği sağlık merkezinde görevliyi darbetti!

Olay, Kocasinan ilçesindeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, L.S. isimli kadın, aile sağlığı merkezine gelerek aşı yaptırmak istedi.
DHA'nın haberine göre, L.S., aile hekimi Tuba Karauz ile sağlık çalışanı Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. Bozbıyık'ın aşı yapacağı sırada aile hekimi Karauz odadan çıkınca L.S., duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDI
Tartışmanın büyümesi üzerine L.S., Fatma Bozbıyık'ı darbetti, aile hekimi Karauz'a da hakaretlerde bulundu. Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltına aldı. L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
'AİLE HEKİMLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI HER GÜN SÖZLÜ VE FİİLİ ŞİDDETE UĞRAMAKTADIR'
Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Ümit Işıldak, "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile Sağlığı Merkezine Kovid- 19 aşısı olmak için başvuran kişiye aşısı yapılması sonrasında gerekli uyarılar yapılmasına rağmen personel odasına gelerek sözlü hakarette bulunmuş ve arkasından aile sağlığı çalışanı arkadaşımızın boynuna sarılarak sıkmaya çalışarak darbedilmiştir. Araya girenler tarafından kişiye engel olunmaya çalışılmış ve olay daha sonra adli makamlara yansıtılmıştır. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
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