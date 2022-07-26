Artuklu Belediye Başkanı görevinden ayrıldı

AA

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

AK Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.