Ekonomi dünyası güne motorin ve benzine indirim beklentisi haberiyle başladı. Rusya Ukrayna savaşı etkisiyle brent petrol fiyatları yükselmiş bu da akaryakıt fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Motorin ve benzin fiyatlarına indirim geleceği yönündeki haberlerin ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Güncel piyasalarda gram altın, çeyrek altın ve tam altında son durum takip ediliyor.

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11 Nisan Pazartesi günü saat 14.32 itibarıyla gram altın 926,98 liradan, çeyrek altın ise 1.515,98 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları