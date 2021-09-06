Arnavutköy'de tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

İlçeye bağlı Hadımköy'de bulunan 4 katlı tekstil fabrikanın çatısında yangın meydana geldi.

Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.