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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Arnavutköy'de kimyasal madde paniği

        Arnavutköy'de kimyasal madde paniği

        İstanbul Arnavutköy'de kimyasal madde paniği yaşandı. Yol kenarına bırakılan bidondaki sıvının köpürmesi üzerine olay yerine ekipler geldi. Bidonda tuz ruhu olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:23
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        Kimyasal madde şüphesi harekete geçirdi
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        Arnavutköy'de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon 'kimyasal madde' şüphesiyle paniğine neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içindekinin tuz ruhu olduğu belirlendi.

        Karlıbayır Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak'ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti. Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü.

        "Kimyasal madde' olabileceğini düşünen kişi durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından bidonun içindeki sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.

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