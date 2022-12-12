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Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 14 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre ters şeritte ilerleyen İETT otobüsü minibüs ile çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı

Giriş: 12.12.2022 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Arnavutköy'de İETT otobüsü ile minibüs çarpıştı! 14 yaralı
DHA

Arnavutköy'de iddiaya göre ters şeritten yola giren İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

İETT otobüsünün şoförü, iddiaya göre ters şeritten yola girerek karşı yöne geçmek istedi. Bu sırada minibüs, İETT otobüsüne çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

14 kişinin yaralandığı kaza sonrasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç trafiği oluştu.

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