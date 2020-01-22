DHA

Olay, saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi, kapalı olan markete 2 adet el yapımı patlayıcı attı. Atılan 2 patlayıcıdan sadece biri patladı. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, özel harekat polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın etkisiyle markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, markette hasar meydana geldi. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.