Arkadaşlarını öldüren maganda teslim oldu!

AA

Tepekutuğun köyündeki düğün eğlencesinde tabanca ile havaya ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olan M.Y, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

AA'nın haberine göre, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bayat ilçesinde 14 Kasım'da bir düğün sırasında M.Y. tarafından ateşlenen tabancadan çıkan mermiler, düğünde misafir olarak bulunan Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etmiş, Şahin ve Alparslan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.