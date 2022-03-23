Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tır geçişine kapatılan yolda ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre yol, kentin Karadeniz ile bağlantısını sağlaması dolayısıyla tırlar için önemli güzergahlar arasında yer alıyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirtti, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

Öte yandan yoğun tipi, Ardahan-Çıldır kara yolunda da etkili olmaya başladı.

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