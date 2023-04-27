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Ardahan'da feci kaza! Zift tankı patladı, 2'si ağır 4 yaralı var

Ardahan'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir inşaat tesisinde zift tankı patladı. Olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı

Giriş: 27.04.2023 - 17:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Ardahan'da zift tankı patladı! 2'si ağır 4 yaralı var
Ardahan'da zift tankı patladı! 2'si ağır 4 yaralı var
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DHA

Ardahan'ın Damal ilçesinde özel bir şirkete ait zift tankında meydana gelen patlamada, 2´si ağır, 4 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 2´si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2´si Erzurum'a, 1'i Trabzon'a 1'de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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