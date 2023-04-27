Ardahan'da zift tankı patladı! 2'si ağır 4 yaralı var

DHA'nın haberine göre Damal ilçesinde özel bir inşaat firmasına ait tesisteki zift tankında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, 2´si ağır, 4 işçi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 2´si Erzurum'a, 1'i Trabzon'a 1'de yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.