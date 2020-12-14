Arçelik'ten Hitachi açıklaması

Japon holding şirketi Hitachi'nin Japonya dışındaki ev aletleri biriminin yüzde 60 hissesini yaklaşık 300 milyon dolar karşılığında Arçelik'e satmak üzere görüşmeler yürütüldiği iddia edildi.
Dün Nikkei gazetesinde, önceki gün de Bloomberg'de yer alan habere göre Hitachi, kendi markasını taşıyan ürünleri Arçelik'in
ağını kullanarak Avrupa ve Afrika'da satarak kârlılığını artırmaya hedefliyor.
Hitachi sözcüsü, haber hakkında, "Haber bizim yaptığımız bir açıklamaya dayanmıyor. Şirketimizin yarattığı değeri artırmak için çeşitli değerlendirmelerde bulunuyoruz, ancak henüz somut bir şeye karar verilmedi" dedi.
Arçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise Hitachi ile görüşmelerin sürdüğü ancak detayların belli olmadığı ve bağlayıcı bir sözleşme imzalanmadığı kaydedildi.
Arçelik'in KAP'a yaptığı açıklamada, "Bazı basın kaynaklarında, Şirketimizin Hitachi Ltd.'nin Japonya haricindeki uluslararası beyaz eşya işinin yüzde 60 hissesini 300 milyon dolar karşılığında satın almasına yönelik görüşmeler yaptığı ve sürecin ilerlediğine dair iddialar yer almıştır.
Gelişmekte olan pazarlardaki büyüme stratejimiz doğrultusunda, şirket satın almaları, ortaklıklar ve iş birliği alternatiflerinin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler Şirketimizce her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.
Bu çerçevede Hitachi Ltd ile de görüşmeler devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamış, bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin detaylar henüz tam olarak netleşmemiş olup görüşmelerin sonuçlanarak konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alınması ve/veya bağlayıcı sözleşme imzalanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak gerekli açıklamalar yapılacaktır." denildi.
Nikkei'de yer alan habere göre piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar olarak belirlenen Hitachi'nin ev aletleri birimi Hitachi Global Life Solutions ürünlerini Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarına da satıyor ancak gelirlerinin yüzde 80'i Japonya'dan geliyor.
Hitachi'nin son dönemde diğer bazı birimlerini de satmak için değerlendirmeler yürüttüğünü belirten Nikkei, şirketin Arçelik'e pay satışı ile ev aletleri birimini Çinli rakiplerine karşı güçlendirmeye çalıştığına dikkat çekti.
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