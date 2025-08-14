Habertürk
        Son dakika: Arazöz kazasında 1 işçi daha şehit oldu

        Arazöz kazasında 1 işçi daha şehit oldu

        Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek şehit oldu. Şehit sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:59
        Arazöz kazasında 1 işçi daha şehit oldu
        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözdeki orman işçilerinden Ali Tekerek de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada şehit sayısı 2'ye yükseldi.

        DHA'nın haberine göre Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde, dün saat 09.00 sıralarında orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde şehit olduğunu belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; yaralı orman işçilerinden Ali Tekerek de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

        Yazı Boyutu
