Arazi ipotek kavgasında yeğen katili oldu

Denizli'de ortak oldukları lavanta bahçesini yüzünden kardeşiyle kavga eden Mustafa A. (55), kendisiyle konuşmaya gelen yeğeni Hasan A.'yı (19) av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, Pamukkale ilçesi Akçapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. ortağı olduğu kardeşi İsmail A.'nın yanına giderek kredi çekmek için lavanta bahçesini ipotek ettirmek istedi. Bu duruma karşı çıkan İsmail A. kardeşi Mustafa A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından iki kardeş birbirinden şikâyetçi oldu. Aradan geçen süre zarfından tekrar karşılaşan iki kardeş yine tartışmaya başlarken, yakınlarının araya girmesi sonucu ayrıldı.
ARKASINDAN GELEN YEĞENİNİ ATEŞ AÇTI
Kavganın ardından olay yerinde ayrılan Mustafa A. mahalle arasında bulunan çeşmeye giderek su doldurmaya başladı. Bu sırada arkasından gelen yeğeni Hasan A.'yı fark eden amca Mustafa A., yanına bulundurduğu av tüfeğini çıkarıp ateş etti. Göğsünden aldığı isabet sonucu Hasan A. kanlar içinde yere yığıldı.
GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Amca Mustafa A. paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemesi sonrası Hasan A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinden firar eden amca Mustafa A.'nın daha sonra Akköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, suç aletiyle birlikte teslim oldu.
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