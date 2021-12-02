İlçede İlyas Kütük (56) ile akrabası Süleyman C. (59) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman C, üzerindeki tabancayla Kütük'e ateş etti.

AA'nın haberine göre, yaralanan Kütük, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, polise teslim oldu.