Meral Yıldız'ın haberine göre, 2013 yılında Van'ın İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Gölü İlköğretim Okulu’na PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, bir okul kullanılmaz hale gelmişti.

7 YILDIR ARANIYORDU

Yangının ardından okulu kundaklayan PKK'lı terörist A.T. hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından soruşturma başlatılmış ve mahkeme gıyabında 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası vermişti. 7 yıldır aranan A.T.'yi yakalama çalışmaları için Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Ekipler, A.T'yi çalıştığı inşaatta gözaltına aldı. Sanık A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.