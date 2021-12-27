Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):