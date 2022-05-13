Aralarında 2 polis de var! Sahte operasyonla soygun!
Muğla'da, 2'si polis 5 şüpheli, polis yeleği giyip, İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin liranın gasp edildiği olayda, polis memuru Emin Yıldırgan'ın da aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı
Aralarında 2 polis de var! Sahte operasyonla soygun!
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DHA
İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı.
"KISA ZAMANDA ZENGİN OLABİLİRİZ"
DHA'da yer alan habere göre Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu.
İKİSİ POLİS BEŞ KİŞİ POLİS YELEĞİ GİYDİ
Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece´de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi.
65 BİN DOLAR VE 45 BİN TL ALDILAR
Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.
ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU
İhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı.
BEŞ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı. Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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