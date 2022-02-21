Araçta kavga edip birbirlerini yaraladılar iddiası!

AA

İlçede bir kişinin silah zoruyla araca bindirilerek kaçırıldığı yönündeki ihbarları üzerine polis ekipleri, 34 BSE 159 plakalı otomobili takibe aldı.

AA'da yer alan habere göre ekipler, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Bu sırada otomobilden silahla ateş açılması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLDE 2 SİLAH BULUNDU

Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra kontrol ettikleri araçtaki iki kişinin yaralı olduğunu fark etti.

Yaralılar A.K. ile A.A, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis araçta yaptığı incelemede pompalı tüfek ile havalı tabanca buldu. Yaralanan iki kişi arasında husumet bulunduğu ve olay sırasında kavga ederek birbirlerini yaraladıkları iddia edildi. Soruşturma sürüyor.