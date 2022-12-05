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SON DAKİKA | AÖF sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı linki! 2022 Açıköğretim AÖF sınav yerleri giriş belgesi AÇIKLANDI!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı! AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son dakika açıklamasıyla AÖF sınav giriş belgesi yerlerinin açıklandığını duyurdu. AÖF güz dönemi vize sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken sınav giriş yerleri sorgulama araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

Giriş: 05.12.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF ara sınavları 10 - 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Açıköğretim AÖF vize sınavları için giriş belgesi araştırmaları artarken açıklama Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

  • AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI!

    2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları için sınav giriş belgeleri yayınlandı. Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

    AÖF GİRİŞ BELGESİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

    AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? 

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

  • AÖF YAZ OKULU SINAVI 2023 NE ZAMAN? 

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

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