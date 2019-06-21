21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Antalya Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATNESİ - 21 HAZİRAN SON DEPREMLER
2019.06.21 22:04:04 36.2648 30.9462 50.9 -.- 3.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) REVIZE01 (2019.06.21 22:04:04) 2019.06.21 21:31:25 38.8168 26.4888 7.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.21 19:54:21 38.8925 26.4518 9.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.21 19:52:45 40.4295 28.4528 5.2 -.- 1.9 -.- BAYRAMDERE-KARACABEY (BURSA) İlksel 2019.06.21 18:39:09 38.2763 42.4972 5.0 -.- 2.1 -.- GOKAY-HIZAN (BITLIS) İlksel 2019.06.21 16:53:34 38.1067 34.2830 5.5 -.- 2.9 -.- ULUKISLA-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel 2019.06.21 15:49:02 37.3632 36.2492 11.7 -.- 2.4 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2019.06.21 15:40:39 39.8945 30.1732 4.7 -.- 2.0 -.- YENICEPNI-BOZUYUK (BILECIK) İlksel 2019.06.21 14:44:11 37.0038 34.9398 11.8 -.- 1.5 -.- CAMTEPE-TARSUS (MERSIN) İlksel 2019.06.21 14:10:28 37.0553 27.9718 13.5 -.- 2.6 -.- OREN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.21 13:46:25 40.0592 26.9535 5.0 -.- 1.7 -.- KARLI-CAN (CANAKKALE) İlksel 2019.06.21 12:38:22 37.3923 37.2932 22.0 -.- 1.5 -.- KIZKAPANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.06.21 12:27:43 37.2683 31.8050 7.6 -.- 1.5 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.06.21 11:45:52 34.7183 33.2180 43.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.21 11:18:50 39.5397 38.3608 12.6 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-ILIC (ERZINCAN) İlksel 2019.06.21 10:36:26 38.1113 28.9175 2.5 -.- 2.5 -.- CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.06.21 10:00:49 40.7113 34.8913 13.7 -.- 2.6 -.- FERUZ-(CORUM) İlksel 2019.06.21 08:43:21 37.0500 27.9878 13.4 -.- 2.7 -.- ALATEPE-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.06.21 07:07:33 37.6400 27.2958 5.4 -.- 2.4 -.- GULLUBAHCE-SOKE (AYDIN) İlksel 2019.06.21 06:53:59 40.1640 25.2097 30.3 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.06.21 06:41:22 40.8320 27.9510 12.7 -.- 3.3 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel 2019.06.21 05:21:01 39.3807 27.4242 10.2 -.- 1.6 -.- DUGLA-SOMA (MANISA) İlksel 2019.06.21 04:02:11 35.3758 26.8787 29.1 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.06.21 03:37:41 39.3993 32.9200 14.5 -.- 1.4 -.- EMIRLER-GOLBASI (ANKARA) İlksel 2019.06.21 02:55:34 36.4827 28.7342 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.06.20 23:52:51 35.9507 24.0282 61.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
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