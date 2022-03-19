Antalya-Konya kara yolu TIR geçişlerine kapatıldı!

Son dakika haberler... Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Kar lastiği ve zinciri bulunan diğer araçların trafikte olmasına izin veriliyor. Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.