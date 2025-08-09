Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

        Antalya'da 29 yaşındaki H.T. ile 25 yaşındaki Emir Batuhan Çelik arasında telefonda başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. H.T.'nin tabancayla ateş açması sonucu başından vurulan Emir Batuhan Çelik hayatını kaybetti, yanındaki Halil İ.A. yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 15:25 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşlar çatıştı! 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

        Varsak Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alan girişinde, Emir Batuhan Çelik (25) ve H.T. (29) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        H.T'nin tabancayla ateş açması sonucu Çelik ve yanındaki H.İ.A (25) yaralandı.

        Hayatını kaybeden Emir Batuhan Çelik
        Hayatını kaybeden Emir Batuhan Çelik

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Çelik hayatını kaybetti. H.İ.A'nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Olayın ardından motosikletle Muğla'ya kaçtığı tespit edilen şüpheli H.T., Seydikemer ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

        Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Fotoğraflar DHA.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Kevser teyze ile Boncuk'un duygulandıran kavuşması
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        İnşaat maliyet bedelleri güncellendi
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Ada'dan En-Nesyri'ye rekor teklif hazırlığı!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yapay zeka şımartıyor"
        "Yapay zeka şımartıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa