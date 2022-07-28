Antalya'da çıkan yangın kontrol altında

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına uçak ve helikopterlerle müdahale edildi.

İHA'nın haberine göre, Çimenbağ mevkiinde çıkan yangına Yangına 4 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.