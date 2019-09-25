Antalya'da meydana gelen feci kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Akseki-Cevizli arasında sürücüleri henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.